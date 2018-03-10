Давид Бабаян: заявления об Аскерове и Гулиеве – очередные политические мугамы Азербайджана
Пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян считает бредовыми заявления о том, что два гражданина Азербайджана – Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев, находящиеся в НКР, подвергаются «моральным и физическим пыткам». Относительно подобного заявления, распространенного организацией InternationalHumanRightsDefenceCommittee, в беседе с Арменпресс Давид Бабаян сказал:
«При подробном изучении этого заявления становится ясно, что оно написано в Баку или Сумгаите. Не исключается также, что эта организация находится в Азербайджане. Это очередные политические мугамыАзербайджана, которые он преподносит своему обществу».
По его словам, это заявление есть не что иное, как информационный терроризм. «МККК регулярно посещает Аскерова и Гулиева и вполне может оценить их состояние. Они ни разу не предположили, что эти люди подвергаются «моральным и физическим пыткам», - сказал Бабаян.
Бабаян призвал международное сообщество поинтересоваться, в каком состоянии пребывают армяне, или даже азербайджанцы, по каким-то причинам оказавшиеся в азербайджанских тюрьмах. «Вот тогда у всех сложится мнение, какова реальная картина в Азербайджане», - сказал он.
Решением Арцахского суда общей юрисдикции первой инстанции Дильгам Аскеров приговорен к пожизненному заключению, а Шахбаз Гулиев – на 22 года.
Они по особому заданию собирали сведения шпионскими методами. Под угрозой оружия они 4 июля похитили несовершеннолетнего гражданина Арцаха СмбатаЯканяна, тело которого с огнестрельными ранениями было обнаружено 15 июля в лесу между Карвачаром и Манашидом.
Кроме того, Гасанов 11 июля на 32 км дороги Варденис-Карвачар на почве национальной ненависти убил жителя Еревана Саркиса Абрамяна (1971 г/р) и нанес огнестрельные ранения жительнице села ДзорахпюрКотайкской области Карине Давтян. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был обезврежен.
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