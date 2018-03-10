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Давид Бабаян: заявления об Аскерове и Гулиеве – очередные политические мугамы Азербайджана


Пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян считает бредовыми заявления о том, что два гражданина Азербайджана – Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев, находящиеся в НКР, подвергаются «моральным и физическим пыткам». Относительно подобного заявления, распространенного организацией InternationalHumanRightsDefenceCommittee, в беседе с Арменпресс Давид Бабаян сказал:

«При подробном изучении этого заявления становится ясно, что оно написано в Баку или Сумгаите. Не исключается также, что эта  организация  находится в Азербайджане. Это очередные политические  мугамыАзербайджана, которые  он преподносит своему обществу».

По его словам, это заявление  есть не  что иное, как  информационный терроризм. «МККК регулярно посещает Аскерова и Гулиева и вполне  может оценить их состояние. Они ни разу не предположили, что  эти люди подвергаются «моральным и физическим пыткам», - сказал Бабаян. 

Бабаян призвал международное  сообщество поинтересоваться, в  каком состоянии пребывают армяне, или даже азербайджанцы, по каким-то причинам оказавшиеся в азербайджанских тюрьмах. «Вот тогда у всех сложится мнение, какова реальная картина в Азербайджане», - сказал он.

Решением Арцахского суда общей юрисдикции первой инстанции Дильгам Аскеров приговорен к пожизненному заключению, а Шахбаз Гулиев – на 22 года.

Они по особому  заданию собирали сведения  шпионскими методами. Под угрозой  оружия они 4  июля похитили несовершеннолетнего гражданина Арцаха СмбатаЯканяна, тело которого с огнестрельными ранениями было обнаружено 15 июля в лесу между  Карвачаром и Манашидом.

Кроме того, Гасанов 11 июля на 32 км дороги Варденис-Карвачар на почве национальной ненависти убил жителя Еревана Саркиса Абрамяна (1971 г/р) и нанес огнестрельные  ранения  жительнице села ДзорахпюрКотайкской области Карине Давтян. При  задержании  он оказал вооруженное сопротивление  и был обезврежен.

 

 




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