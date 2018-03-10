Министр обороны Арцаха созвал совещание и дал поручения
Министр обороны Арцаха, командующий Армией обороны АР, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян 10 марта созвал служебно совещание, в котором приняли участие заместители командующего, начальники отделов штабов и служб, командиры объединений и подразделений.
Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе МО АР.
На совещании обсуждались текущие и предстоящие вопросы общеармейского значения, относительно которых глава оборонного ведомства Арцаха дал соответствующие поручения.
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