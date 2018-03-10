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Министр обороны Арцаха созвал совещание и дал поручения


Министр обороны  Арцаха, командующий Армией обороны АР, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян 10 марта  созвал служебно совещание, в котором приняли участие заместители командующего, начальники отделов штабов и служб, командиры объединений и подразделений.

Об этом Арменпресс сообщили в  пресс-службе  МО АР.

На совещании обсуждались текущие  и предстоящие  вопросы общеармейского значения, относительно которых глава оборонного ведомства Арцаха дал соответствующие поручения.

 

 




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