В архиве фонда Шоа будет представлено большое собрание свидетельств переживших Геноцид армян

В архиве Фонда Шоа Университета Южной Калифорнии отныне будет представлено одно из самых большихсобраний свидетельств переживших Геноцид армян, которое в течение десятилетий набирал американский историк, доктор Ричард Киракосян. Как передает Арменпресс, об этом сообщает PR Newswire

В ходе особой церемонии 9 марта собрание устных историй Геноцида армян официально будет объявлено частью Архива визуальной истории фонда.

Представлено более 1000 интервью. Помимо записей, сборник свидетельств представляет многочисленные документы и фотографии.

Большая часть материала записана на армянском, и только 20% - на английском.

9 марта общественности станет доступно только 10 свидетельств: 7 – на английском и 3 – на армянском. Остальные будут представлены после оцифровки.

Будучи потомком переживших геноцид, Ованисян глубоко убежден, что этот материал чрезвычайно важен для потомков, для борьбы против отрицания.

Важность архива подчеркнул исполнительный директор Фонда Шоа Университета Южной Калифорнии Стефан Смит. «Увеличив материал Архива визуальной истории фонда, мы воздаем дань памяти тех, жизнь которых была прервана столь бессмысленно. Эти голоса донесут до грядущих потомков свидетельства тех, кто пережил ужас геноцида», - сказал Смит.

По богатству материала сборник свидетельств переживших Геноцид армян Архива визуальной истории фонда Шоа Университета Южной Калифорнии – второй после аналогического собрания документов о Холокосте.