Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном

Лидер КНДР предложил президенту США провести личную встречу, Дональд Трамп согласился, рассказал в четверг на пресс-конференции в Белом доме советник по национальной безопасности Южной Кореи Чон Ый Ён, как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Fox News.

Он заявил, что северокорейский лидер выразил желание "встретиться с президентом Трампом как можно скорее". По его словам, глава США ответил согласием, добавив, что хочет лично удостовериться в том, что Ким Чен Ын отказался от своих ядерных амбиций, и готов сделать это "до мая".

Представитель Сеула также анонсировал встречу между Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Ранее в четверг южнокорейская делегация прибыла в Белый дом, чтобы оповестить администрацию президента США о результатах последних переговоров с Пхеньяном. По итогам визита представители Южной Кореи заявили, что КНДР готова добиваться денуклеаризации Корейского полуострова, а также провести переговоры с США и на их время приостановить ядерные и ракетные испытания.