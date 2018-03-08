Руслан Погосян сделал заявление в парламенте в связи с годовщиной массовых убийств армян в Сумгаите

Армянский депутат парламента Грузии от партии «Грузинская мечта» Руслан Погосян сделал заявление в парламенте, осуждающее массовые убийства армян в Сумгаите 30 лет назад. Как сообщает Арменпресс, Погосян заявил:

«Развал Советского Союза принес с собой ряд трагических событий. Произошли кровавые этнические конфликты, многие люди стали их жертвами. В этом году мы отмечаем 30-летие трагических событий Сумгаита. Это было первое массовое кровопролитие против мирного населения во время развала Советского Союза.

История трагедии в Сумгаите в первую очередь стала причиной напряженных отношений между армянским и азербайджанским народами, которые, к сожалению, даже сегодня далеки от желаемого мира. Я хочу вспомнить тех мирных людей, которые погибли под развалинами СССР, и хочу, чтобы кровопролитие Сумгаита не повторялось нигде более».