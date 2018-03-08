Эмир Катара направил поздравительное послание Армену Саркисяну

Высшее руководство Государства Катар направило поздравительные послания Армену Саркисяну в связи с его избранием на пост президента Республики Армения, сообщает Арменпресс со ссылкой на Gulf Times.

Поздравительные послания направили эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и премьер-министр и министр внутренних дел Катара Абдулла бин Нассер бин Халифа Аль Тани.