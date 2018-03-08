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Пекин пообещал ответить в случае объявления США торговой войны


Китай и США могут быть конкурентами, но не противниками на мировой арене, Китай не намерен на мировой арене подменять Соединенные Штаты, заявил на пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей министр иностранных дел КНР Ван И.

"Между странами может существовать здоровая конкуренция, что является нормальным. Они могут соперничать, но не становится противниками ", - сказал он.

Он сказал, что надеется на решение торговых проблем в США путем диалога и высказался против торговой войны.

"Как показывает история, с помощью торговых войн проблемы решить невозможно", - подчеркнул министр. Как правило, от войны страдает именно та страна, которую ее развязывает.

"В случае торговой войны с США Китай предпримет необходимые ответные меры", - отметил он.

 

 

 




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