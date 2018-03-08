Армен Саркисян поздравил армянских женщин по случаю Международного женского дня

Избранный президент Армении Армен Саркисян по случаю Международного женского дня поздравил армянских женщин - матерей, сестер, дочерей, пожелав им здоровья, успехов, хорошего настроения, оптимизма, крепких и благополучных семей.

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Арменпресс

в пресс-службе Офиса Армена Саркисяна, подчеркнув исключительную роль женщин и в семье, и в обществе, он выразил желание, чтобы женщины принимали больше участия во всех сферах государственной и общественной жизни страны.