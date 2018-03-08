Среди претендентов на шахматную корону ожидается серьезная борьба: Левон Аронян

Через несколько дней внимание шахматного мира сосредоточится на столице Германии, Берлине, где стартует первенство мира по шахматам. Главным фаворитом этого первенства является лидер команды Армении, обладатель Кубка мира Левон Аронян, который в последнее время прекрасно показывает себя в ряде международных турниров. У Левона большой опыт проведения турниров и у него реальная возможность победить.

Накануне турнира Левон Аронян ответил на вопросы «Арменпресс».

- Левон, какие у Вас ожидания от турнира претендентов?

- Среди претендентов ожидается серьезная борьба. Но я ожидаю победы.

- Кто главные фавориты турнира?

- По-моему, фаворитами являются все. Об этом говорит уже одно только то, что они стали участниками турнира претендентов.

- Каким будет подготовительный тур?

- Как всегда: шахматы и спорт.