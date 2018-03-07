Мэр Парижа в Международный женский день откроет аллею имени Забел Есаян

Мэр Парижа Анн Идальго 8 марта, в Международный женский день, откроет во французской столице аллею имени Забел Есаян. Как сообщает Арменпресс, мэр Парижа объявила о намерении открыть аллею имени Забел Есаян еще во время официального визита президента Армении Сержа Саргсяна во Францию в прошлом году.

В церемонии открытия примут участие заместитель мэра Парижа по вопросам международного сотрудничества и Франкофонии Патрик Клугман, посол Армении во Франции Виген Читечян, главы 20-го и 11-го районов Парижа Фредерик Каландран и Франсуа Волин.

Забел Есаян - известный армянский писатель, публицист и переводчик начала 20-го века. Есаян опубликовала статьи, посвященные литературе и искусству, а также переводы. Она затрагивала вопросы, связанные с ролью женщин в армянской литературе.