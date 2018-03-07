МИД РФ прокомментировал вопрос об аннулировании армяно-турецких протоколов

Министерство иностранных дел России коснулось вопроса о том, что Армения аннулировала армяно-турецкий договор, подписанный в Цюрихе в 2009 г. Как сообщает Арменпресс, данного вопроса на очередном брифинге коснулась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корр. программы "Оракарг" Общественного телеканала Армении.

Отвечая на вопрос, как Москва оценивает действия Анкары и Еревана в рамках этого договора и Насколько они были адекватными, Захарова сказала: «Мы давали оценку непосредственно этому договору, так как российская делегация, как Вы помните, находилась в Цюрихе и принимала активное участие в этом процессе. Наше отношение остается актуальным. Исходим из важности нормализации отношений между Арменией и Турцией в интересах этих же двух стран. Со своей стороны мы все всегда делали для достижения этой цели».

Она еще раз подчеркнула, что российская сторона в Цюрихе приняла активнейшее и, самое важное, эффективное участие в выработке соответствующих договоренностей.