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Россия заинтересована в хороших отношениях с Турцией, заявил Путин


Россия объективно заинтересована в хороших отношениях с Турцией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Турция — большая страна, наш сосед, у нас на протяжении веков разные отношения были с Турцией. Мы заинтересованы, объективно заинтересованы, в хороших отношениях с Турцией", — сказал Путин в фильме "Миропорядок 2018", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

 

 




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