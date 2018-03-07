Россия заинтересована в хороших отношениях с Турцией, заявил Путин

Россия объективно заинтересована в хороших отношениях с Турцией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Турция — большая страна, наш сосед, у нас на протяжении веков разные отношения были с Турцией. Мы заинтересованы, объективно заинтересованы, в хороших отношениях с Турцией", — сказал Путин в фильме "Миропорядок 2018", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

