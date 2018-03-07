СМИ: лидер Республики Корея предостерег от излишнего оптимизма в отношении диалога с КНДР

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин считает, что пока рано испытывать оптимизм по поводу перспектив ослабления напряженности на Корейском полуострове, несмотря на достигнутую договоренность о его встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом Мун Чжэ Ин заявил в среду на встрече с лидерами южнокорейских политических партий, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Yonhap News.

"Мы подошли к критическому моменту в наших усилиях, направленных на то, чтобы установить мир и избавить Корейский полуостров от ядерного оружия", - цитирует Yonhap News слова Мун Чжэ Ина. "Однако я считаю, что пока слишком рано испытывать оптимизм, потому что мы находимся только на стартовой линии", - добавил южнокорейский президент.

Он отметил, что не намерен ослаблять санкции против КНДР в связи с планируемым проведением межкорейского саммита, передает агентство Reuters. Мун Чжэ Ин также сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом все шаги, касающиеся попытки урегулирования отношений между Республикой Корея и КНДР.

В понедельник и вторник в Пхеньяне с двухдневным визитом побывала южнокорейская делегация во главе с начальником Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёном с целью обеспечить сближение двух государств и способствовать диалогу между КНДР и США. У южнокорейских представителей состоялась четырехчасовая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном в штаб-квартире Трудовой партии Кореи.



