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Парламентская группа дружбы Армения-США находится в Соединенных Штатах


6 марта начался визит парламентской группы дружбы Армения-США в Соединенные Штаты. В рамках визита члены группы встретились с экспертами фонда Карнеги. Обсуждались  темы глобальной и региональной безопасности и современные приоритеты внешней политики Армении, вопросы армяно-американских отношений. Об этом сообщили «Арменпресс» в службе информации НС РА.

В тот же день парламентарии встретились с членами комиссии Ай Дата в Америке. Обсуждались вопросы, включенные в повестку армяно-американских отношений. В вашингтонской церкви св. Марии ААЦ армянской общиной был организован прием в честь делегации.




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