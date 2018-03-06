Президент Кипра не видит альтернативы мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта

Кипр внимательно следит за процессом вокруг нагорно-карабахского конфликта и подчеркивает, что мирному урегулированию нет альтернативы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на cna.org, об этом заявил президент Кипра Никос Анастасиадес на церемонии получения верительных грамот посла Армении Фадея Чарчогляна.

В свою очередь, посол Армении также подчеркнул, что нет альтернативы мирному урегулированию конфликта, добавив, что армянская сторона высоко ценит принципиальную поддержку Кипра усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Мы поддерживаем право людей на самоопределение, и Республика Армения всегда поддерживала позицию Кипра по кипрской проблеме», - подчеркнул Чарчоглян.