Владимир Казимиров: Печальной памяти заявление Алиева о претензиях на Ереван – еще одна сказка

Громогласные заявления азербайджанского руководства никак не укладываются в нормальные отношения политических деятелей, заявил Арменпресс» бывший сопредседатель Минской группы СБСЕ от России Владимир Казимиров.

«Этим заявлением должны заинтересоваться собиратели исторических курьезов и анекдотов. Неужели нет таких издателей, кто бы собрал и опубликовал бесценное собрание мыслей того же И. Алиева, высказанных за последнее десятилетие? У него было бы много читателей. В наш век сделать такую вещь в других странах - нелегкое дело. Уж кто-кто, а минобороны Азербайджана должно бы знать, что современная война отличается от той, что велась в конце прошлого века и шутить на эту тему нужно очень осторожно. А заявление о возвращении Еревана – всего лишь еще одна сказка», - отметил он.

По убеждению В. Казимирова, те, кто угрожает войной, не могу не сознавать, что внутренняя ситуация в Азербайджане не очень располагает к подобным авантюрам. Намного реальнее мирное решение конфликта, которое возможно при полном отказе от силового варианта, если к нему добавить еще и четкие международные гарантии.

«Может, кому-то просто невыгоден мирный вариант. Не хочу верить в это. Это просто обман собственного народа, показной патриотизм с систематическими выкриками, действия ради сохранения власти. Уже настало время думать о реакции стран-сопредседателей и не только. В реальности Баку своими громогласными угрозами лишь оттягивает решение конфликта в неблагоприятном для себя варианте, передавая его следующим поколениям», - заключил дипломат.

Сюзи Мурадян