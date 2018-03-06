Граждане Австралии, Новой Зеландии, Сингапура и Южной Кореи могут посетить Армению без визы

Граждане Австралии, Новой Зеландии, Сингапура и Южной Кореи смогут посетить Армению без визы. Как сообщает Арменпресс, правительство Армении одобрило проект соответствующего решения на заседании 6 марта.

Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян отметил, что принятие этого решения позволит гражданам вышеупомянутых стран без виз посетить и оставаться в Армении сроком до 180 дней в течение года.

«Это будет не только способствовать развитию туризма, но и станет новым началом для взаимного признания духовных и историко-культурных ценностей народов», - сказал Кочарян.

Проект решения направлен на либерализацию визовых отношений с Австралией, Новой Зеландией, Сингапуром и Южной Кореей, что поспособствует увеличению посещений граждан этих стран в Армению.