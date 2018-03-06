Президент Армении принял членов продюсерской группы документального фильма «Архитектура отрицания»

Президент Армении Серж Саргсян принял членов продюсерской группы документального фильма «Архитектура отрицания» Дина Кейна и Монтела Уильямса и членов их семей, которые находятся в Армении в связи с ереванской премьерой фильма.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян поделился с ними своими впечатления от фильма, который был представлен вчера на суд армянского зрителя в кинотеатре «Москва». Серж Саргсян подчеркнул, что по его мнению, он имеет важное значение в деле международного признания и осуждения геноцидов, в том числе, Геноцида армян. Серж Саргсян отметил, что на него большое впечатление произвёл этот фильм, который удостоился широкого признания как в Соединённых Штатах, как и в других странах, и который на основе богатого документального материала ещё раз фактически восстанавливает и заново подтверждает ту истину, что отрицание порождает преступления, и что признание и осуждение, вероятно, самые важные средства для предотвращения этих преступлений.

«Думаю, что важность этого фильма также в том, что несмотря на множество разговоров об этой проблеме в научных кругах, существует недостаток в документально-фактических фильмах по этому поводу, и фильм «Архитектура отрицания» восполняет этот недостаток. И параллели сегодняшней реальности и событий 100-летней давности очень важны. Меня заинтересовало также то обстоятельство, что думаю, вы хотели сказать, что отрицание, независимо от того, как оно происходит, имеет очень много общих черт. То есть исполнители заранее знают, что потом будут отрицать и также уверены, что это их отрицание пройдёт, поскольку и в прошлом так было. Конечно, очень интересна была параллель между Геноцидом армян и теми событиями, которые сегодня имеют место в Нагорном Карабахе - Арцахе», - сказал Президент Саргсян и выразил благодарность продюсерской группе фильма и в их лице всем тем, кто внес свой вклад в создание этого фильма.

За значительный вклад в дело международного признания геноцида армян и предотвращения геноцидов и преступлений против человечества Президент Серж Саргсян наградил высокой государственной наградой РА - орденом Почёта продюсера, сценариста Монтела Брайана Уильямса и актёра, продюсера Дина Джорджа Кейна.

Продюсеры фильма Дин Кейн и Монтел Уильямс от своего имени и от имени своих семей выразили благодарность Президенту Саргсяну за присутствие на ереванской премьере фильма и сочли большой честью то, что их принимают в резиденции Президента.

Продюсеры выразили надежду, что снятый ими фильм поможет изменить восприятия по поводу представленной проблемы не только в Соединённых Штатах, но также во всём мире. Для любого документалиста, который готовит такие фильмы, по словам продюсеров Дина Кейна и Монтела Уильямса, важно смотреть результат своего труда вместе с другими людьми и видеть реакцию тех людей, которые в этот момент смотрят фильм. Отметив, что они в курсе, что Президент Серж Саргсян также очевидец и участник описываемых в фильме событий в Нагорном Карабахе, продюсеры выразили надежду, что то, что они представили в фильме, соответствует той действительности, которую Президент видел своими глазами. Они сочли лучшей оценкой своего труда отклики, полученные от фильма.