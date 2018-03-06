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КНДР и Южная Корея проведут саммит в апреле


Лидеры КНДР и Республики Корея Ким Чен Ын и Му Чжэ Ин проведут встречу в конце апреля текущего года. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Сеуле начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Третий по счету межкорейский саммит состоится в зоне совместной безопасности в пункте Пханмунджом на границе двух корейских государств", - сказал он.



 




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