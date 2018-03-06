МККК прекратит оказывать гуманитарную помощь населению Восточной Гуты

В Международном комитете Красного Креста (МККК) заявили, что вынуждены прекратить доставку гуманитарной помощи жителям Восточной Гуты, передает во вторник агентство АР.

Отмечается, что такое решение организация приняла из-за ухудшения ситуации с безопасностью в этом районе.

По словам представителя МККК в Сирии Инги Седки, накануне колонна грузовиков международной организации доставила в Восточную Гуту большую часть гуманитарной помощи. Она добавила, что из-за обстрелов гуманитарную миссию пришлось остановить, сотрудникам МККК не удалось выгрузить всю гуманитарную помощь, передает Арменпресс.

В Восточной Гуте, где проживают около 400 тыс. человек, идут бои между правительственными силами Сирии и вооруженной оппозицией.