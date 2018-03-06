В Бразилии грабители за шесть минут похитили $5 млн из грузового самолета
12:12, 6 Март, 2018
В бразильском Сан-Паулу в воскресенье грабители украли $5 млн из самолета, находившегося в грузовом терминале аэропорта Виракопус, как передает Арменпресс, об этом пишет газета Folha de San Paulo.
Грузовой самолет авиакомпании Lufthansa должен был вылететь из Бразилии в швейцарский Цюрих.
Полиция в понедельник сообщила, что неизвестные проникли на территорию аэропорта, наклеив на автомобиль фальшивые знаки службы внутренней безопасности. Пятеро человек, угрожая охране оружием, вынесли из лайнера $5 млн наличными.
В сообщении отмечается, что преступникам на ограбление потребовалось всего шесть минут. Сейчас полиция разыскивает грабителей.