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В Бразилии грабители за шесть минут похитили $5 млн из грузового самолета


В бразильском Сан-Паулу в воскресенье грабители украли $5 млн из самолета, находившегося в грузовом терминале аэропорта Виракопус, как передает Арменпресс, об этом пишет газета Folha de San Paulo.

Грузовой самолет авиакомпании Lufthansa должен был вылететь из Бразилии в швейцарский Цюрих.

Полиция в понедельник сообщила, что неизвестные проникли на территорию аэропорта, наклеив на автомобиль фальшивые знаки службы внутренней безопасности. Пятеро человек, угрожая охране оружием, вынесли из лайнера $5 млн наличными.

В сообщении отмечается, что преступникам на ограбление потребовалось всего шесть минут. Сейчас полиция разыскивает грабителей.

 

 




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