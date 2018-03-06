Ливанский инвестор намерен расширить свои программы в Армении

Министр экономического развития и инвестиций С. Караян 5 марта принял ливанского бизнесмена Никола Абу Фейсала. Предприниматель рассказал министру о своих планах в Армении, которая, по его мнению, очень благоприятная для инвестиций страна. Он добавил, что призывает всех своих знакомых инвестировать в экономику Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в службе информации министерства, компания Никола Абу Фейсала занимается в Армении обработкой ореха пекан. На первом этапе проекта на 100 га будут высажены 30 000 саженцев ореха. Кроме сельскохозяйственной деятельности, инвестор намерен заняться также туризмом. Программы будут реализованы в Егварде и Баграташене. В ближайшие годы инвестор намерен расширить свой бизнес. Предприниматель поблагодарил министра и отметил, что его воодушевляет содействие министерства и правительства.

Министр С. Караян приветствовал проекты гостя и отметил, что министерство всегда готово к сотрудничеству и содействию, а также к обсуждению подробностей бизнес-инициатив.