Сурен Караян обсудил с главным ассистентом Госсекретаря США по вопросам бизнеса и экономики армяно-американскую экономическую повестку дня

Министр экономического развития и инвестиций РА Сурен Караян встретился с находящимся в Армении главным ассистентом Госсекретаря США по вопросам бизнеса и экономики Брайаном Макфитерсом. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации министерства.

Во время встречи обсуждалась повестка дня армяно-американского сотрудничества, в частности, те сферы экономики, где есть потенциал развития армяно-американских бизнес-связей. Это ИТ, фармацевтика, легкая промышленность, агробизнес и др.

С. Караян отметил радостный факт существенного увеличения товарооборота между Арменией и США в 2017 г., который продолжился и в январе. Тем не менее, министр подчеркнул, что необходимы усилия для движения вперед. В этом плане важно заседание Совета по торговле и инвестициям Армения-США, которое пройдет 19 марта в Америке. Будет обсуждаться широкий спектр вопросов двусторонней торговли и стимулирования инвестиций.

«Мой визит акцентирует обязательство правительства США по стимулированию армяно-американских торговых отношений. В прошлом году оборот между нашими странами вырос на 42%. Мы ценим усилия Армении по улучшению бизнес-среды и борьбе против коррупции, направленные на улучшение имиджа Армении и повышение его привлекательности для инвесторов. Это выгодно для нас обоих», - отметил Б. Макфитерс.

Стороны обсудили также ряд вопросов, которые будут вынесены на будущее заседание Совета по торговле и инвестициям Армения-США, реформы инвестиционного поля, а также связанные с предоставлением Армении в США торгового режима GSP.