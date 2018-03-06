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В Национальном собрании аплодисментами приветствовали Тачата Вардапетяна.


Депутаты НС приветствовали прошедшего в НС кандидата от правящей РПА Тачата Вардапетяна, заменившего в парламенте Г. Товмасяна, ставшего членом КС.

 Как сообщает  «Арменпресс», в начале заседания спикер Ара Баблоян поздравил нового депутата и вручил ему мандат. Собравшиеся аплодисментами приветствовали нового коллегу.


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