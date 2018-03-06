В НС стартовало созванное правительством внеочередное заседание: прямой эфир

В Национальном собрании стартовало созванное правительством внеочередное заседание. Как сообщает «Արմենպրես», зарегистрировались 96 депутатов.

В повестке дня внеочередного заседания 12 законопроектов, часть которых депутаты обсудят во втором чтении.

В частности, в повестку дня внеочередного заседания включены такие важные проекты, как новые законопроекты “О гражданской службе”, “О референдуме”, а также “О структуре и деятельности правительства”, “О государственных наградах и почетных званиях”.