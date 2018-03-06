Служба национальной безопасности при правительстве Армении обнаружила и обезвредила преступную группу из граждан Армении и иностранцев, занимавшуюся изготовлением и сбытом фальшивых документов

Служба национальной безопасности при правительстве Армении в результате оперативно-следственных действий обнаружила и обезвредила преступную группу из граждан Армении и иностранцев, занимавшуюся изготовлением и сбытом фальшивых документов, освобождающих от ответственности и наделяющих правами, сообщили «Арменпресс» в центре информации СНБ.

В частности, в 2016-2017 гг. члены данной группы изготовили на цветном принтере и за определенную сумму продали 40 иностранцам фальшивые документы о прохождении ими службы в рядах иностранных армий, после чего те встали на учет в военкоматах РА, получили гражданство РА и паспорта, были освобождены от службы в рядах ВС Армении.

Кроме того, тем же способом ряду граждан Армении и иностранных государств были проданы фальшивые водительские удостоверения, имеющие юридическую силу документы об образовании, рождении, браке, месте жительства, на владение автомобилями и т.п., которые затем использовались в РА и за рубежом для представления в правомочные органы.

В результате обысков по возбужденному уголовному делу изъяты многочисленные вещественные доказательства преступления – приборы, штампы, печати, бланки, свидетельства и уже изготовленные фальшивые документы на более чем 140 лиц на бланках различных организаций, органов самоуправления и госорганов.

По уголовному делу предъявлено обвинение 11 лицам, в том числе одному иностранцу. Четверо из них задержаны, остальные отпущены под подписку о невыезде.

Следствие продолжается. Проводятся необходимые действия по выявлению и изъятию фальшивых документов, обнаружению других важных для следствия обстоятельств и вещественных доказательств.

Примечание. Лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде в порядке, определенном УПК РА и приговор не вступит в законную силу.