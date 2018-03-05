Азиатские индексы снизились - 05-03-18

ТОКИО, 5 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.66% и составил 21042.09 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.79% и составил 1694.79 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.07% и составил 3256.93 пункта, а HANG SENG снизился на 2.28% и составил 29886.39 пункта.