Новоназначенный посол Кипра вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Армении

Новоназначенный посол Кипра в Армении Леонидас Маркидес (резиденция в Москве) 5 марта вручил копии своих верительных грамот министру иностранных дел Армении Эдварду Налбандяну.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Эдвард Налбандян поздравил посла с назначением и высоко оценил двусторонние отношения между Арменией и Кипром. Министр пожелал успехов послу в его миссии, выразив надежду, что его деятельность придаст новый импульс развитию двустороннего партнерства.

Посол поблагодарил за прием и пожелания и заверил, что приложит максимум усилий для содействия сотрудничеству между Арменией и Кипром.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся политического диалога, сотрудничества в международных структурах, развития торгово-экономических связей, расширения правовой базы, а также шагов, направленных на расширение сотрудничества в области туризма и культуры.

Министр Налбадян и посол Маркидес высоко оценили роль армянской общины в развитии Кипра.

Стороны придали большое значение Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, которое открывает новые перспективы для углубления двустороннего и многостороннего сотрудничества.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о процессе международного признания Геноцида армян, усилиях международного сообщества по предотвращению преступлений против человечности и геноцидов.

Они также коснулись предстоящего саммита Франкофонии, который состоится в Ереване в октябре 2018 года.

В повестку дня встречи также были включены вопросы, связанные с урегулированием кипрского вопроса и карабахского конфликта, а также взаимная помощь двух стран совместным усилиям международного сообщества на этом пути.