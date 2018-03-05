Вооруженные силы Армении полностью готовы противостоять любым посягательствам: начальник Генштаба

Вооруженные силы Армении полностью готовы противостоять любым посягательствам. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщил журналистам начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенант Мовсес Акопян в военном пантеоне «Ераблур» в день рождения командующего (Спарапета) Вазгена Саркисяна.

Он высоко оценил вклад Вазгена Саркисяна в формирование армянской армии. «Мы готовы противостоять в любой войне, и мы не только проводим оборонную политику, но также можем противодействовать любой атаке», - сказал он.

Комментируя заявления Азербайджана, Мовсес Акопян сказал, что никаких серьезных изменений во внешнеполитических заявлениях Азербайджана не произошло. «Они «пили чай» в Шуши, «ловили рыбу» в Севане с 1992 года. Желание у них было всегда, но это ничего не значит», - сказал Акопян.