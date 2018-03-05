Прекращение процедуры подписания армяно-турецких протоколов является самым важным достижением последнего периода: АРФД

АРФД считает, что прекращение процедуры подписания армяно-турецких протоколов является самым важным достижением последнего периода. Как сообщает «Арменпресс», об этом, во время бриффинга, сообщил руководитель парламентской фракции АРФД Армен Рустамян.

“Я думаю, что нам от этого может быть и польза, поскольку истинное лицо Турции прояснилось – эта страна, со своей администрацией, очень далека от системы ценностей цивилизованного мира”, - сказал Рустамян.

В то же время он подчеркнул, что Армения и Турция являются соседями, и отношения, в конце концов, должны быть урегулированы. “Однако это урегулирование не может быть на языке предусловий. Я думаю, что в соглашении по началу урегулирования отношений должны быть записаны два предложения. Если будет подписываться протокол, то должно быть записано, что Армения и Турция устанавливают дипломатические отношения, и посредством этих отношений мы беремся решить все имеющиеся между двумя странами проблемы”, - сказал Рустамян.

Он отметил, что проблем между странами много, и их надо действительно разрешить, имея отношения. По его оценке, решение всех этих проблем надо перевести в поле межгосударственных отношений. “Мы всегда были сторонниками установления таких отношений”, - заключил Армен Рустамян.

1 марта 2018 года Совет национальной безопасности Армении одобрил прекращение процедуры ратификации подписанных 10 октября 2009 года в Цюрихе протоколов между Арменией и Турцией “Об установлении дипломатических отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой” и “О развитии отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой”. Президент Армении Серж Саргсян поручил министру ИД РА осведомить об этом Турцию. Президент подчеркнул, что о подходах Армении, в связи с этим вопросом, письмом оповещены все присутствующие во время подписания протоколов стороны, в частности, президенты Россия, Франция, США и Швейцарии, председатель и генеральный секретарь Европейского союза.