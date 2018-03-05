Три международные организации будут развивать в Армении биотехнологическую отрасль

Компания «FMD K&L Europe», являющаяся бенефициарием Фонда развития Армении, с целью продвижения сферы биотехнологий в Армении, подписал меморандум о взаимопонимании со швейцарскими компаниями «Sylex» и «Clinerion». Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Фонда развития Армении.

В частности, три компании будут взаимодействовать в деле стимулирования инвестиций в сферах биотехнологических и клинических исследований и в деле внедрения передового международного опыта.

“Прогрессивные технологии партнеров, специализированный опыт и наши возможности внушают уверенность в том, что эта инициатива раскроет новые возможности для развития сферы”, - отметил директор компании “FMD K&L Europe” Кирит Велани.

“Оценка инвестиционного поля Армении со стороны действующей на зарубежных инвестициях компании наилучшим образом выражается в том, что они приводят в Армению другие зарубежные компании, прекрасным примером чего является эта трехсторонняя программа”, - отметил руководитель бенефициария Фонда развития Армении Айк Мирзоян.