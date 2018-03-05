В Анкаре проводится операция против ИГИЛ. Посольство США прекратило свою работу
Посольство США в Турции приняло решение прекратить 5 марта свою работу на один день. Об этом сообщает «Арменпресс», ссылаясь на турецкую газету «Хюрриет».
После объявления решения посольства стало известно, что в Анкаре началась операция против террористической организации ИГИЛ.
В сообщении, распространенном республиканской прокуратурой Турции сказано, что принято решение об аресте 20 человек. На данный момент арестованы 12. Операция продолжается.
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