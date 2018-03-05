В Мегри стартует развитие культурно-исторического туризма

В “малом районе” города Мегри предусматривается создание культурно-исторического заповедника. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал руководитель общины Мегри Мхитар Закарян.

“Как во всей Армении, так и в Мегри стимулом для развития туризма являются наши культурно-исторические памятники. У нас здесь имеется средневековое и ранне-средневековое наследие. В настоящее время в двух церквах Мегри идут ремонтные работы. В одной они осуществляются благодаря финансированию посольства США и сотрудничеству с Министерством культуры Армении, а в другой – французской организацией “Страна и культура”. В “малом районе” Мегри фонд Измирлян осуществляет большую программу. Для развития культурно-исторического туризма делаются большие инвестиции. Предусматривается в “малом районе” города Мегри создание культурно-исторического заповедника”, - подчеркнул Закарян.

По его словам, в культурно-историческом заповеднике туристы получат возможность почувствовать дыхание Мегри 100-летней давности и ознакомиться с бытом жителей.

“В прошлом Мегри был очень развитым районом, здесь, в доме Мелик-Оганджанянов, было первое в Армении фортепьяно”, - отметил Закарян, добавив, что большой потенциал развития связан также с соседством Ираном.

По его словам, поскольку большой поток туристов прибывает из Ирана в Армению через Мегри, надо развить также инфраструктуры, чтобы Мегри не был бы только транзитной зоной.

“Благодаря либерализации визового режима и упрощении таможенных процедур, поток увеличился. Мы ожидаем большой приток туристов из соседних стран”, - подчеркнул Мхитар Закарян.

Руководитель общины отметил, что они работают над каждой мелочью. К примеру, в меню местных ресторанов начали вводить записи на персидском языке.

Лилит Демурян