Начальник Генштаба ВС РА принял посла Китая в Армении

3 марта начальник Генштаба ВС РА генерал-майор Мовсес Акопян принял посла Китая в Армении ТьянаЭрлуна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Минобороны РА, в ходе встречи обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес.

Стороны подчеркнули высокий уровень армяно-китайского сотрудничества почти во всех сферах, в том числе в оборонительной.