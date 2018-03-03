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Начальник Генштаба ВС РА принял посла Китая в Армении


3 марта начальник  Генштаба ВС РА генерал-майор Мовсес Акопян  принял посла  Китая в Армении ТьянаЭрлуна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Минобороны РА, в ходе встречи обсуждались вопросы, представляющие  взаимный интерес.

Стороны  подчеркнули высокий уровень армяно-китайского сотрудничества  почти во всех сферах, в том числе  в оборонительной.




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