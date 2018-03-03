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Нурсултан Назарбаев поздравил Армена Саркисяна с избранием президентом Армении


Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил избранного Президента Республики Армения Армена Саркисяна.

Как  передает Арменпресс, в своей поздравительной телеграмме НурсултанНазарбаев, в частности, отметил: «Основанные на дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве отношения между Астаной и Ереваном, будут и впредь развиваться во благо наших стран благодаря Вашей активной поддержке».

Глава казахстанского государства пожелал ему успехов на этом ответственном посту, а всему народу Армении - мира и процветания.




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