Нурсултан Назарбаев поздравил Армена Саркисяна с избранием президентом Армении

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил избранного Президента Республики Армения Армена Саркисяна.

Как передает Арменпресс, в своей поздравительной телеграмме НурсултанНазарбаев, в частности, отметил: «Основанные на дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве отношения между Астаной и Ереваном, будут и впредь развиваться во благо наших стран благодаря Вашей активной поддержке».

Глава казахстанского государства пожелал ему успехов на этом ответственном посту, а всему народу Армении - мира и процветания.