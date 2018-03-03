Время в Ереване: 11:07:36,   4 Март

Премьер поехал в Гюмри на новом электропоезде Ереван-Гюмри-Ереван


Премьер-министр Армении Карен Карапетян поехал в  Гюмри с ереванского железнодорожного вокзала  -  на новом электропоезде ЭП2Д  Ереван-Гюмри-Ереван

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   правительства  РА, глава правительства ознакомился с условиями и возможностями нового поезда, приветствовав решение ЗАО «Южно-Кавказские ж/дороги» о его эксплуатации в Армении.

Карену Карапетяну было доложено, что с 4 марта электропоезд заработает в  экспресс-режиме, без остановок – по пятницам и воскресеньям, дважды в  день: отправление  из Еревана в  10:00 часов, а из Гюмри – в 16:55. Время в пути 1 час 59 минут.

Остальные рейсы Ереван-Гюмри-Ереван пока выполняются по прежнему  графику.

4, 8 и 11 марта поезд будет работать бесплатно. Затем цена  билета  в  одном направлении составит 2.5 тыс. др.

Поезд ЭП2Д  полностью соответствует всем требованиям безопасности перевозок. Для  Армении выбрана 2-вагонная модификация  состава, более предпочтительная для  наших условий.




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