Премьер поехал в Гюмри на новом электропоезде Ереван-Гюмри-Ереван

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поехал в Гюмри с ереванского железнодорожного вокзала - на новом электропоезде ЭП2Д Ереван-Гюмри-Ереван

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ правительства РА, глава правительства ознакомился с условиями и возможностями нового поезда, приветствовав решение ЗАО «Южно-Кавказские ж/дороги» о его эксплуатации в Армении.

Карену Карапетяну было доложено, что с 4 марта электропоезд заработает в экспресс-режиме, без остановок – по пятницам и воскресеньям, дважды в день: отправление из Еревана в 10:00 часов, а из Гюмри – в 16:55. Время в пути 1 час 59 минут.

Остальные рейсы Ереван-Гюмри-Ереван пока выполняются по прежнему графику.

4, 8 и 11 марта поезд будет работать бесплатно. Затем цена билета в одном направлении составит 2.5 тыс. др.

Поезд ЭП2Д полностью соответствует всем требованиям безопасности перевозок. Для Армении выбрана 2-вагонная модификация состава, более предпочтительная для наших условий.