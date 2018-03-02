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Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила Армена Саркисяна с избранием на пост президента Армении


Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила Армена Саркисяна с избранием на пост президента Армении. Как сообщает Арменпресс, президент Литвы выразила надежду, что обе страны продолжат конструктивный диалог на двустороннем уровне и в рамках отношений Армения-ЕС.

«Развивая основанные на взаимном доверии и уважении открытые отношения, мы, несомненно, откроем для наших стран большие возможности для достижения общих целей и расширения наших деловых, культурных и межобщинных связей и взаимного признания наших граждан», - говорится в поздравительном послании президента Литвы.

Даля Грибаускайте пожелала Армену Саркисяну успехов, терпения и мудрости в исполнении важных и ответственных обязанностей президента.


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