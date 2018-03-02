Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова коснулась возвращения Степанакерта за стол переговоров по карабахской проблеме. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, отвечая на вопрос, Захарова отметила, что позиция РФ по нагорно-карабахскому урегулированию хорошо известна.

«Наша позиция по нагорно-карабахскому урегулированию хорошо известна, она изложена в соответствующих справочных документах на сайте Министерства и не претерпела изменений. Если появится какая-то нюансировка или развитие событий по данному сюжету, мы обязательно Вас об этом проинформируем», - подчеркнул официальный представитель МИД РФ.