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Президент РФ направил поздравительную телеграмму Армену Саркисяну по случаю избрания президентом Республики Армения


Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Армену Саркисяну по случаю избрания президентом Республики Армения.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, Путин выразил уверенность, что деятельность Армена Саркисяна на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений и углублению евразийской интеграции на благо братских народов двух стран.




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