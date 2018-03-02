В Ереване состоялись переговоры между премьер-министрами Армении и Грузии

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 2марта в правительстве принял прибывшую с официальным визитом в Армению делегацию во главе с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Карен Карапетян и Гиорги Квирикашвили провели беседу с глазу на глаз, в ходе которой выразили удовлетворение уровнем дружественных отношений между Арменией и Грузией и отметили важность развития торгово-экономического сотрудничества. После беседы состоялась встреча правительственных делегаций двух стран в расширенном составе.

Приветствуя возглавляемую премьер-министром Грузии делегацию, премьер-министр Карапетян отметил: «Очень рад и с удовольствием приветствую Вас и Вашу делегацию в Армении. Мы провели с моим коллегой беседу с глазу на глаз, во время которой констатировали, что наши двусторонние отношения находятся на очень высоком уровне и нужно зафиксировать, что в последние годы в этих отношениях у нас есть прогресс. Традиционная дружба двух наших народов и этот высокий уровень политических отношений являются чрезвычайно прочным фундаментом для дальнейшего развития. Очень отрадны встречи высокого уровня в последний период и горизонтальные отношения между нашими коллегами. Я уверен, что наша сегодняшняя встреча будет очень конструктивной и перспективной. Нам многое предстоит сделать, очень рады приветствовать вас, добро пожаловать в Армению».

Поблагодарив за теплый прием, премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили сказал: «Спасибо, господин Премьер-министр, уважаемые члены Правительства, приветствую всех вас. Для нас большая честь побывать в стране, которая является нашим многовековым другом. Для двух наших республик этот год юбилейный, и я уверен, что две наши страны, как Армения, так и Грузия, на надлежащем уровне отметят юбилей провозглашения своих первых республик. Я рад, что историческая, традиционная дружба двух наших стран дает нам возможность держать на высоком уровне наши политические отношения, а также наши отношения в экономической сфере. Я рад, что в наших экономических отношениях есть прогресс: в течение прошлого года зафиксирован 33-процентный рост товарооборота. И, как отметил мой коллега, потенциал большой, мы можем использовать этот экономический потенциал и думаю, что наша сегодняшняя встреча будет способствовать этому».

Коснувшись перспектив развития двустороннего экономического сотрудничества, Карен Карапетян отметил, что экономика Армении находится в хорошем тренде развития, о котором свидетельствуют основные макроэкономические показатели 2017 года. Премьер-министр Армении проинформировал, что в 2017 году рост ВВП в Армении составил 7,5%, рост экспорта – 25,2%, рост импорта – около 28%, рост внешнеторгового оборота – около 29%, рост промышленности – 12,6%, рост услуг – около 15%. Придавая важное значение росту объема товарооборота между Арменией и Грузией в прошлом году, премьер-министр Карапетян подчеркнул, что нужно активно работать в направлении развития и двустороннего, и регионального сотрудничества.

Глава правительства отметил, что результативное сотрудничество с различными интеграционными объединениями, а также создание Мегринской свободной экономической зоны на армяно-иранской границе дает возможность, чтобы воспользоваться льготными режимами бизнес-среды Армении, и это может быть интересным и для бизнес-сообщества Грузии.

Гиорги Квирикашвили поздравил Карена Карапетяна с макроэкономическими показателями и экономическим ростом 2017 года, отметив, что для Грузии важны развитие и прогресс в соседней и дружественной стране. По его словам, возможности увеличения товарооборота нужно рассматривать в контексте стимулирования сотрудничества как в двустороннем, так и многосторонних форматах, и Грузия заинтересована в вопросе изучения указанных льготных режимов и информирования грузинских предпринимателей об имеющихся возможностях. Премьер-министр Грузии приветствовал также подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения и выразил готовность содействовать его применению.

Премьер-министры двух стран обсудили широкий круг вопросов сотрудничества в сферах энергетики, туризма, обороны, транспорта, здравоохранения, а также в гуманитарной области. Собеседники отметили важность развития сотрудничества в сфере энергетики в двустороннем и многостороннем форматах.

Карен Карапетян и Гиорги Квирикашвили выразили единое мнение в том, что есть большой потенциал в сфере туризма, и достигнута договоренность об активизации контактов между регулирующими эту сферу государственными органами. Стороны обменялись мнениями также относительно обмена опытом в сферах здравоохранения, разработки механизмов сотрудничества между государством и частным сектором, кибербезопасности.

Премьер-министры Армении и Грузии отметили важность активизации деятельности межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и детального обсуждения указанных вопросов в рамках следующего заседания.

Премьер-министр Карен Карапетян поблагодарил власти Грузии за работы, осуществленные в направлении реставрации армянского культурного наследия, в частности, укрепления и ремонта здания Армянского драматического театра имени П.Адамяна. Гиорги Квирикашвили отметил, что Грузия гордится историей дружбы и сотрудничества с соотечественниками армянской национальности, которые в течение веков внесли гигантский вклад в развитие Грузии.

Премьер-министры Карапетян и Квирикашвили договорились также об осуществлении программ в направлении углубления гуманитарных связей, в частности, повышения взаимоузнаваемости и укрепления дружбы в молодежной среде.