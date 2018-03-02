Армения и Грузия воспользуются экономическими зонами друг друга: Квирикашвили приветствует соглашение Армения-ЕС

Армения и Грузия договорились активно развивать региональное сотрудничество, используя возможности друг друга. Как сообщает «Арменпресс», об этом, подводя итоги переговоров с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном, сказал премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили.

“Мой коллега подчеркнул значение регионального сотрудничества. Мы готовы к тому, чтобы в многосторонних проектах с Грузией Армения приняла более активное участие, и мы считаем, что можем получить обоюдную пользу, исходя из свободной экономической зоны и тех договоров, которые имеются у Армении и Грузии. Возможности Армении также будут использоваться Грузией”, - сказал премьер-министр Грузии.

Гиорги Квирикашвили подчеркнул также, что Грузия приветствует подписание Арменией и Евросоюзом всеобъемлющего соглашения> “Обе стороны пришли к соглашению, что необходимо активизировать визиты на высшем уровне и поддерживать сотрудничество отраслевых ведомств двух стран. Мы договорились также, что в ближайшее время будут проведены встречи технических групп, чтобы организовать встречу комиссии по сотрудничеству, и мы надеемся, что в 2018-м году такая встреча будет проведена”, - сказал премьер-министр Грузии.