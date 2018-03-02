Армен Саргсян – друг Грузии: Гиорги Квирикашвили приветствует его избрание президентом Армении

Премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили приветствует реформы в Армении и избрание Армена Саргсяна в должности президента.

“Желаю откликнуться на те властные реформы, которые осуществляются в Армении. Хочу приветствовать успешные выборы, Армена Саргсяна, который также является другом Грузии. Выборы в парламенте уже состоялись, и я желаю нашей дружественной стране, чтобы те реформы, которые начаты, закончились успешно”, - сказал, по сообщению «Арменпресс» , премьер-министр Грузии, подводя итоги переговоров с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном.