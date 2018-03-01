Заместитель министра ИД Республики Арцах выступила в Брюсселе на мероприятии по теме «Нагорный Карабах-ЕС в 1988-2018гг»

Заместитель министра иностранных дел Республики Арцах Армине Алексанян 28 февраля приняла участие в посвященной 30-летию Карабахского движения конференции под названием «Нагорный Карабах и Европейский Союз в 1988-2018гг.», которая прошла в Европейском парламенте в Брюсселе. В ходе конференции были затронуты принятые Европарламентом резолюции на начальном этапе азербайджано-карабахского конфликта, нынешняя политика ЕС в регионе, а также вопросы, связанные с последствиями конфликта.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, в своем выступлении Армине Алексанян подчеркнула необходимость сотрудничества Арцах-ЕС, направленного на укрепление прав человека, демократических ценностей, а также развития гражданского общества.

В мероприятии, которое преследовало цель поощрить европейские институты играть более активную роль в региональных процессах и в вопросах защиты прав человека, участвовали депутаты Европарламента, сотрудники различных структур ЕС, политические аналитики, дипломаты и представители армянской общины. На конференции принял участие также руководитель департамента офиса Защитника прав человека Республики Арцах Артак Бегларян.

Мероприятие было организовано совместными усилиями организации «Европейские друзья Армении» и европейского офиса Всеармянского благотворительного союза при содействии депутата Европарламента, руководителя группы дружбы с Арцахом в Европарламенте Франка Энгеля.