Четырехдневка НС: депутаты обсудят порядок выборов четвертого президента РА

В Национальном собрании началось третье заседание очередной четырехдневки. Как сообщает «Арменпресс», зарегистрировались 92 депутата.

Заседание начнется с голосования по вопросам, обсуждавшимся накануне.

Затем парламентарии начнут обсуждение порядка выборов четвертого президента РА.

65 депутатов фракций РПА и АРФД предложили на должность президента кандидатуру Армена Вардановича Саргсяна. Обсуждение вопроса кандидатуры начнется 1 марта в 10.30, голосование состоится 2 марта.

1 марта депутаты обсудят также вопрос выбора члена КС. На эту должность предложена кандидатура Грайра Товмасяна.