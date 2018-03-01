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Четырехдневка НС: депутаты обсудят порядок выборов четвертого президента РА


В Национальном собрании началось третье заседание очередной четырехдневки. Как сообщает  «Арменпресс», зарегистрировались  92 депутата.

Заседание начнется с голосования по вопросам, обсуждавшимся накануне.

Затем парламентарии начнут обсуждение порядка выборов четвертого президента РА.

65 депутатов фракций РПА и АРФД предложили на должность президента кандидатуру Армена Вардановича Саргсяна. Обсуждение вопроса кандидатуры начнется 1 марта в 10.30, голосование состоится 2 марта.

1 марта депутаты обсудят также вопрос выбора члена КС. На эту должность предложена кандидатура Грайра Товмасяна.




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