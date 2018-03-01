Четырехдневка НС: депутаты обсудят порядок выборов четвертого президента РА
В Национальном собрании началось третье заседание очередной четырехдневки. Как сообщает «Арменпресс», зарегистрировались 92 депутата.
Заседание начнется с голосования по вопросам, обсуждавшимся накануне.
Затем парламентарии начнут обсуждение порядка выборов четвертого президента РА.
65 депутатов фракций РПА и АРФД предложили на должность президента кандидатуру Армена Вардановича Саргсяна. Обсуждение вопроса кандидатуры начнется 1 марта в 10.30, голосование состоится 2 марта.
1 марта депутаты обсудят также вопрос выбора члена КС. На эту должность предложена кандидатура Грайра Товмасяна.
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