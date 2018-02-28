Национальное собрание Армении обращается к международному сообществу с призывом осудить преступление в Сумгаите. Принято заявление.

На очередной четырехдневке НС вынесен на обсуждение и единогласно принят проект совместного заявления всех четырех фракций «Об осуждении преступлений Азербайджана против армян». Основной докладчик по по проекту – председатель постоянной комиссии НС по внешним сношениям Армен Ашотян считает символичным, что парламент приступает к обсуждению проекта этого заявления именно в день 30-летия сумгаитской резни.

« Это обращение поддержали все политические фракции, поскольку это важный вопрос. Когда внутриполитические разногласия отходят на задний план, на передний план выходит императив национально-государственных интересов», - передает «Арменпресс» слова А. Ашотяна.

В заявлении указаны и перечислены все преступления азербайджанской стороны, которые рассматриваются как проявления последовательной политики изгнания армянского народа со своей исторической родины и его уничтожения, начавшейся с 1918 г. и продолжающейся по сей день.

« Национальный совет Республики Армении осуждает массовое насилие Азербайджана над мирным населением, а также его расистскую политику армяноненавистничества и агрессивные действия против Нагорного Карабаха, взывает к памяти невинных жертв и призывает всех парламентариев, парламентские конгрессы, международные организации, структуры, занимающиеся правами человека осудить совершенные и продолжающиеся преступления Азербайджана против мирного населения, сопровождаемые нарушениями международного гуманитарного права, что является угрозой не только для армянского народа, но и безопасности, стабильности и развития всего региона», - говорится в заявлении.

Армен Ашотян сообщил также, что проект заявления будет доступен и на иностранных языках.