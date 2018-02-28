НС избрало пятерых членов Верховного судебного совета. Они приступили к исполнению обязанностей с торжественной клятвы

Парламент избрал 5 членов Верховного судебного совета. Результаты голосования представил председатель временной счетной комиссии НС Гагик Меликян. В голосовании приняли участие 98 депутатов.

За Г. Арутюняна проголосовали 96, против – два человека. Он избран членом Верховного судебного совета сроком на 5 лет.

За Геворка Даниеляна проголосовали 90, против – 1 человек, один бюллетень признан недействительным. Он также избран на 5 лет.

За Липарита Меликджаняна подано 82 голоса, против – 15, один бюллетень признан недействительным. Он также избран на 5-летний срок.

За Айка Ованнисяна проголосовали 86, против – 11 депутатов, один бюллетень признан недействительным. Он избран сроком на 3 года.

За пятого члена Верховного судебного совета Сергея Мегряна проголосовали 87 депутатов, против – 10, один бюллетень признан недействительным. Он также избран сроком на 3 года.

После объявления результатов голосования новоизбранные члены Верховного судебного совета с парламентской трибуны принесли торжественную клятву, возложив на себя новые обязанности.