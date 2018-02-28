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Президент Республики Арцаха Бако Саакян возложил цветы к памятнику невинных жертв сумгаитской резни


В 30-летнюю годовщину резни и погромов армян в Сумгаите президент Арцаха Бако Саакян и викарий Арцахской епархии ААЦ архиепископ Паргев Мартиросян в сопровождении высокопоставленных лиц страны посетили Степанакертский мемориальный комплекс и возложили цветы к памятнику невинным жертвам резни и погромов в азербайджанском Сумгаите. Об этом «Арменпресс»  сообщили из службы информации администрации президента НКР.




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