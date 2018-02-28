Парламентская четырехдневка: пройдет голосование по выборам членов Верховного судебного совета

В НС РА началось второе заседание очередной четырехдневки. Как сообщает «Арменпресс», зарегистрировались 94 депутата.

В 10:30-11:30 состоится голосование по выборам 5 членов Верховного судебного совета.

Фракции РПА и АРФД предложили кандидатуры Г. Арутюняна, Г. Даниеляна, Л. Меликджаняна, А. Ованнисяна и С. Мегряна.

Первые три из них будут выбираться на 5 лет, остальные двое – на 3 года.

В 13:00-14:00 пройдет голосование по выборам председателя постоянной комиссии по правовым вопросам и по защите прав человека. РПА предложила кандидатуру Г. Костаняна, который заменит Г. Товмасяна, чья кандидатура предложена в члены Конституционного суда.

На заседании 28 февраля депутаты обсудят также проект резолюции к 30-летию резни армян в Сумгаите.

В 16.30 в парламенте начнется встреча с членами правительства, на которой они ответят на устные вопросы депутатов.