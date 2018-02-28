На военной базе в США 11 человек вскрыли письмо и пострадали

На военной базе США в районе Вашингтона 11 человек пострадали после того, как вскрыли письмо в административном здании. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на пожарно-спасательную службу Арлингтона.

В результате инцидента троих военных госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное. Полковник, комендор-сержант и капрал попали в больницу с жалобами на «горящие руки и лица», у одного из них пошла кровь из носа.

ФБР начало расследование.