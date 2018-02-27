Премьер-министр Армении принял министра энергетики Ирана

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял 27 февраля министра энергетики Ирана, сопредседателя армяно-иранской межправительственной комиссии Реза Ардаканиана.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр высоко оценил уровень политических отношений между Арменией и Ираном и подчеркнул, что есть все предпосылки для укрепления и развития двустороннего сотрудничества в различных областях. В частности, в вопросе углубления экономического сотрудничества он подчеркнул важность деятельности межправительственной комиссии, очередное заседание которой состоялось 27 февраля в Ереване.

Реза Ардаканиан передал премьер-министру Карапетяну теплые приветствия первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири и выразил уверенность, что сессия в Ереване послужит новым импульсом для развития двустороннего экономического сотрудничества.

Реза Ардаканиан представил премьер-министру вопросы, обсуждавшиеся на заседании межправительственной комиссии, и коснулся направлений сотрудничества. Министр конкретно сообщил, что документ, направленный на углубление сотрудничества в таможенной сфере, был доработан и представлен на подписание. Линия электропередачи Иран-Армения в 400 кВ также успешно завершена и ожидается, что она будет введена в эксплуатацию к концу 2019 года.

Реза Ардаканиан отметил важность углубления сотрудничества между свободными экономическими зонами Араса и Мегри, подчеркнув, что иранские инвесторы заинтересованы в этом вопросе. По словам министра энергетики Ирана, в ходе заседания были обсуждены вопросы реализации программы Мегриской ГЭС, расширения сотрудничества в области автомобильных перевозок, охраны окружающей среды, включая развитие экотуризма и создание парка дружбы.

Премьер-министр Карапетян поприветствовал развитие сотрудничества в этих областях и подчеркнул необходимость осуществления программ, направленных на расширение торгового оборота. «Нынешнего объема торговли недостаточно. Мы заинтересованы в реализации крупных проектов и готовы предпринять соответствующие шаги, в том числе организовать день открытых дверей для иранского бизнеса и ответить на все их вопросы. Мы должны изменить масштаб наших отношений, наша команда прилагает все усилия, чтобы привести экономические отношения между двумя дружественными странами до политического уровня», - сказал Карен Карапетян.

Стороны также затронули вопросы сотрудничества в области сельского хозяйства, образования, окружающей среды, здравоохранения, туризма и др.